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هاجر الشرنوبي تهنئ الأمة العربية بعيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي، علي تهنئة الأمة العربية بعيد الأضحى المبارك وقامت بمشاركة بوستر يحمل صورتها والتهنئة.

وقامت هاجر، بمشاركة البوستر علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانتم طيبين عيد أضحى مبارك على الأمة العربية ".

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي، قد أحيت الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدها، برسالة مؤثرة.

ونشرت هاجر، صورة لها مع والدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زي النهاردة من ٣ سنين.. مش عارفة إزاي عدوا.. بس كل اللي أعرفه إني من اليوم ده بقيت واحدة تانية خالص".

وتابعت: "أنا النهاردة تميت ٣ سنين، وكأن الطفلة التانية اللي كانت عايشة مع أبوها مابقتش موجودة، وحشتني أوي يا درش، وحشتني روحي.. الله يرحمك يا بابا، ويجعلك من أهل الجنة يا رب.. الدعاء والفاتحة.. الذكرى السنوية الثالثةالراحل

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسلي "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، و"هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهشام سليم.

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