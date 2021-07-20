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نائب رئيس "الأورمان": منع دخول هؤلاء للحديقة (فيديو)
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:08 م
رقية جمال
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قال المهندس عماد عبد المنعم، نائب رئيس حديقة الأورمان، إن الحديقة فتحت أبوابها أمام الزوار خلال عيد الأضحى للمرة الأولى منذ أزمة كورونا في الأعياد.
وأضاف "عبد المنعم"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إجراء عملية نظافة شاملة للحديقة وصيانة لدورات المياه ومياه الشرب وقص النجيل، موضحًا أنه يتم فتح 3 بوابات للحديقة للتيسير على الزائرين للدخول من أقرب بوابة لهم، مشيرًا إلى أنه يتم إخطار مديرية أمن الجيزة لإرسال فرقة لتنظيم العمل الداخلي للحديقة مع إخطار الغدارة العامة للمرور لمنع التكدس على البوابات مع إخطار الإسعاف والمطافئ تحسبًا لأي موقف طارئ.
وتابع نائب رئيس حديقة الأورمان، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وهناك أجهزة قياس درجة الحرارة على بوابات الحديقة والمواطن الذي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة يتم منعه من الدخول حرصًا على سلامته وسلام الزوار، مع الدخول بالكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، مشددًا على أنه حتى الآن لم يواجه مشكلة في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وحال المخالفة يتم تسليم المواطن المخالف للأجهزة الأمنية المتواجدة بالحديقة للتعامل معه.
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