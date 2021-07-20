16.1 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال هذا الأسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 90.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.7 %و العرب على 6.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 16.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 11.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعادالصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.8%و سجل العرب 7.2 %.





و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.404 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 998 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



