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16.1 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال هذا الأسبوع

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن  تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 90.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.7 %و العرب على 6.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 16.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 11.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعادالصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.8%و سجل العرب 7.2 %.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.404 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 998 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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