عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي



أعلن المطرب الشعبى أحمد شيبة، منذ قليل عن وفاة ابن شقيقته، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



ونشر شيبة، عبر خاصية "الاستورى" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال أحمد شيبة: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، توفى اليوم ابن أختى الرجاء الدعاء له".



من ناحية أخرى سجل شيبة أغنية مؤخرًا بعنوان "أنا مش فاضيلكم"، وتعاون فيها مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم فى الأيام المقبلة.



يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.



