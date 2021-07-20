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ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قامت جميعة الأورمان بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، بذبح عدد 10 عجول وتوزيع لحومهم على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضي ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مراكز المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه سيتم على مدار أيام العيد ذبح 30 عجل بمجزر أبو المطامير تحت إشراف الطب البيطري وتوزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجزر أثناء الذبح وكذا عند توزيع اللحوم.

وأشار "شعبان" إلى أن هناك كمية أخرى مخصصة للمحافظة من اللحوم المستوردة بواقع 37 الف كيلو سيتم ذبحها خلال ايّام العيد وتوزيعها فور وصولها مصر، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بجهود الجمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

وأكد على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات.

وأشار "آمنة" إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
ذبح وتجهيز 40 عجل لتوزيع لحومهم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)

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عجول عجل ذبح عجل البحيرة

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