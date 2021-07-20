استمرار تصدير الملح من ميناء العريش في أول أيام العيد

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية في أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر ميناء العريش البحري حيث تم استقبال سفينة القادمة من ميناء قبرص والتي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4 آلاف و850 طن ملح إلى إيطاليا.





وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر التاسعة عشرة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش 80 ألف طن.





وأضافت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 15 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين ومن المنتظر دخول ميناء غرب بورسعيد سفينتين حاويات.





وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.