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تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال رئيس مالي المؤقت

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:19 م
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أعلقت الرئاسة في مالي، على محاولة اغتيال الرئيس المؤقت العقيد آسيمي جويتا، اليوم الثلاثاء.

 

وقالت الرئاسة المالية، إن الرئيس جويتا بخير بعد تعرضه لمحاولة طعن.

 

وتعرض الرئيس لهجوم بالسكين فى المسجد الكبير بالعاصمة باماكو، حين كان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك.

 

وقد وقع الهجوم، أثناء ذبح الأضحية، وفقًا لشهود عيان.

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محاولة اغتيال رئيس مالي المؤقت تفاصيل جديدة

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