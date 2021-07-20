طرق احتفال غريبة للشباب في أول أيام عيد الأضحى (صور)

بدأ الشباب والمواطنين احتفالهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بالخروج إلى الشوارع والميادين العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأيضًا للنيل، واحتفل الشباب بطريقتهم الخاصة، بمجموعة من الدراجات النارية، عن طريق عمل رقصة معينة في الشوارع.



ويحتفل المسلمون اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة العيد من مسجد مدينة العلمين الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وقدّمت رئاسة الجمهورية عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، بثًا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة؛ حيث أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى 2021.