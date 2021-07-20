الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن





أعلنت المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن صرف دفعة من برامج المساعدة المالية الكلية للمملكة الأردنية تبلغ 250 مليون يورو.





وقالت المفوضية في بيان إن هذه الدفعة للأردن تأتي بشكل جزئي من حزمة المساعدة المالية الكلية الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في التوسعة والجوار والتي تهدف إلى مساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 وتعد جزءا من العملية المعتمدة في 2020 لهذه الغاية حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 250 مليون يورو في إطار برنامجي المساعدة المالية الكلية في نوفمبر 2020.





وقال باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد "يمثل صرف 250 مليون يورو اليوم شهادة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع الشعب الأردني وستساعد هذه الأموال الاقتصاد الأردني على الخروج من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا".