مدرب منتخب إسبانيا يتحدث عن مواجهة مصر في الأولمبياد

أكد مدرب المنتخب الإسباني الأولمبي، لويس دي لا فوينتي، الذي يخوض أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 الخميس المقبل، أن هدف الفريق هو تحقيق الميدالية الذهبية، مثلما حدث في دورة برشلونة 1992.





قال دي لا فوينتي: "يراودنا نفس الشعور الذي راودهم، سنحاول تقديم كل ما لدينا، وبالتأكيد سنكون على قدر التوقعات"، قبل يومين من انطلاق مسابقات كرة القدم حين يلتقي المنتخبان الإسباني والمصري في أول مباراة لكليهما.





وأضاف: "مستويات المنتخبات في المجموعة متقاربة للغاية، وسيكون كل لقاء قوياً جداً، لا نستطيع الانتظار لبدء المنافسة، نشعر برغبة كبيرة في إظهار مستوانا، والعمل الذي قمنا به على الأرض".





وعن الفريق المصري، اختتم: "بطل أفريقيا، منتخب كبير، يحظى بلاعبين رائعين، ويتميز بالأداء الجماعي، سنواجه منتخباً فائق المستوى، لذا سنحتاج لبذل كل طاقتنا كي نتفوق عليه، وكل المنافسين التاليين له".



