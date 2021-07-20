لايبزغ يعلن رحيل كلويفرت عن صفوفه

أعلن نادي لايبزغ الألماني اليوم الثلاثاء رحيل الهولندي جوستين كلويفرت عن صفوف الفريق مع نهاية عقد الإعارة.





وقضى كلويفرت، نجل مهاجم هولندا السابق باتريك كلويفرت، الموسم الماضي، ضمن صفوف لايبزغ بعقد إعارة من روما الإيطالي، وقد شارك في 27 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.





وأعلن لايبزغ رحيل اللاعب عن فريقه، بعد أن قرر النادي عدم التعاقد معه بعقد نهائي.





وذكر لايبزغ: "شكراً لك جوستين كلويفرت! بعد عام مع الثيران الحمر (لقب فريق لايبزغ)، ينتهي عقد إعارة الجناح الهولندي".





وتقدم كلويفرت بالشكر للنادي عبر تطبيق إنستغرام قائلاً: "حان الوقت لبدء المرحلة المقبلة في رحلتي".



