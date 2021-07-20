انطلاق مركبة إلى الفضاء تحمل على متنها الملياردير جيف بيزوس

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق مركبة إلى الفضاء تحمل على متنها الملياردير جيف بيزوس.

وذكرت القناة، أن رحلة جيف بيزوس إلى الفضاء يتوقع أن تستغرق نحو 10 دقائق.

ويهدف الملياردير جيف بيزوس، إلى بلوغ ارتفاع في الفضاء قدره 106 كيلومترات.

وبدأ رجل الأعمال الأميريكي الملياردير جيف بيزوس الأحد 18 يوليو دورة تدريبية مكثفة استعدادا لأولى رحلات شركته Blue Origin إلى الفضاء الثلاثاء المقبل، مع ثلاثة أشخاص سيرافقوه في هذه الرحلة.

ويمثل الإطلاق من موقع في غرب ولاية تكساس اختبارا حاسما للمركبة نيو شيبرد ولخطط بيزوس للاستفادة من سوق السياحة الفضائية الذي سيكون مربحا على الأرجح.

ويرافق بيزوس في هذه الرحلة، التي تستغرق 11 دقيقة من الموقع التابع للشركة أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، الطيارة والي فونك (82 عاما)، وأصغر طالب فيزياء، وهو أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما.