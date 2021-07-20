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تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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كشف مصدر مقرب من أسرة الفنانه ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل حالتها الصحية وعن سر العملية الجراحية التي أجرتها.

وقال المصدر في تصريحات صحفية له أن الفنانه ياسمن عبد العزيز خضعت لعملية جراحية لإزالة تكيس المبايض وأيضاً لعملية شد البطن، مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل .

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني السابق مسلسل " الي ملوش كبير " من بطوله احمد العوضي ، ياسمين عبد العزيز ، خالد الصاوي ، دينا فؤاد، خالد سرحان ، احمد سعيد ، وهو من إخراج مصطفي فكري ، تأليف عمرو محمود ياسين

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