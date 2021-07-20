نجل الجزار.. ساعد والده في ذبح الأضحية ولقي مصرعه صعقا بالكهرباء بالمنوفية





وكان الطفل يساعد والده في تعليق الذبيحة بالخشبة، وكان هناك سلك أدى إلى صعقه في الحال.





وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الباجور ونقل الجثة إلى المستشفى العام ووضعه في ثلاجة المستشفى لإضفاء الصفة التشريحية.



وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع طفل يدعى "ي.ا.ع" يبلغ من العمر 14 سنة، نجل جزار بمركز الباجور، أثناء ذبح أحد الأضاحي، حيث سقط الطفل على الأرض، وحاول والده والمتواجدين حول الأضحية إنقاذه بعد صعق الكهرباء له، لكن دون جدوى.



وصرح مصدر مسؤول بأن قوة أمنية من مركز شرطة الباجور، انتقلت إلى محل الواقعة لسؤال شهود العيان ومعرفة ملابسات الحادث، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي طفل عمره 14 عاما مصرعه صعقا بالكهرباء في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء ذبح أضحية العيد برفقة والده الجزار.