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تنظيم داعش يتبنى الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في كابول

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:56 م
داعش
داعش
وكالات
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أعلن تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في كابول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وسائل إعلام أفغانية، بسقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.

 

وأطلقت ثلاث قذائف من سيارة بمنطقة بروان سه باتجاه وسط العاصمة.

 

وكانت لقطات تلفزيونية، أظهرت أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

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