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الزراعة تتابع محصول القطن والذرة الشامية بأسيوط في أول أيام عيد الأضحي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:50 م
محصول القطن
محصول القطن
محمد عصام
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بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستمرار عمل الإدارات الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خاصة تلك التي تتعامل مع المزراعين والمواطنين قامت المهندسة هدى اسماعيل  مدير مديرية الزراعة باسيوط اليوم الثلاثاء اول أيام عيد الاضحى المبارك الموافق 20/7/2021 بمتابعة زراعات القطن والذرة الشامية ومنظومة توزيع الأسمدة

داخل زمام مركز منفوط كما قامت بالاشراف على إزالة التعديات على الاراضي الزراعية في وقت متأخر من ليلة أمس بمركز ومدينة اسيوط

اسماعيل أكدت أن حالة المحاصيل الصيفية جيدة وأن العمل متواصل بمديرية الزراعة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الاراضي الزراعيه والازالة في المهد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بمحافظة أسيوط

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