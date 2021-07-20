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أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثان أيام العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء، الموافق 21 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب- شلاتين- أبو سمبل" على فترات متقطعة "30% تقريبًا".
أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثان أيام العيد
أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثان أيام العيد

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