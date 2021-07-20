أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثان أيام العيد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء، الموافق 21 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب- شلاتين- أبو سمبل" على فترات متقطعة "30% تقريبًا".

