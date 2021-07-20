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في أول يوم العيد.. مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي تاجر وزوجته مصرعهما في الحال، بينما أصيب طفلهما بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة بمصرف بمدخل مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي فى مصرف بمدخل المدينة اتجاه كفر الدوار.

 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردى، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم استخراج السيارة والضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع "عزت ع.ل"، وزوجتة وإصابة طفليهما بإصابات متفرقة فى أنحاءالجسم، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والطفل لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
في أول يوم العيد.. مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)
في أول يوم العيد.. مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)
في أول يوم العيد.. مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)
في أول يوم العيد.. مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)

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