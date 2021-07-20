10 نصائح يجب اتباعها عند الذبح للوقاية من كورونا "عيد بأمان"

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، اليوم الثلاثاء، بعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 191 مليون حالة إصابة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

ومن ناحيتها دشنت وزارة الصحة والسكان، حملة إعلامية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "عيّد بأمان"، لإيضاح المواصفات التي يجب توافرها في المكان المخصص لذبح الأضاحي لتجنب الإصابة بالأمراض.



