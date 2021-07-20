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10 نصائح يجب اتباعها عند الذبح للوقاية من كورونا "عيد بأمان"
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:01 م
محمد عوده
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يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، اليوم الثلاثاء، بعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 191 مليون حالة إصابة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.
ومن ناحيتها دشنت وزارة الصحة والسكان، حملة إعلامية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "عيّد بأمان"، لإيضاح المواصفات التي يجب توافرها في المكان المخصص لذبح الأضاحي لتجنب الإصابة بالأمراض.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلنت وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، عن حزمة من الإجراءات التي يتم الالتزام بها خلال احتفالات عيد الأضحى هذا العام، وذلك لتجنيب المواطنين خطر الإصابة بكورونا، وذلك في إطار جهودها للتصدي لجائحة كورونا، واستعدت المستشفيات العامة والمركزية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة خلال فترة العيد.
وجاءت حملة وزارة الصحة والسكان في إطار دورها التوعوي، من خلال نشر ثقافة التعامل مع ما يفرضه الواقع، لمنع انتقال كورونا أثناء الذبح، وهو ما تستعرضه الفجر عبر السطور:
عند اختيارك لمكان تذبح فيه الأضحية، احرص على ما يلي:
- توافر أماكن مخصصة لغسل اليدين.
- أن تكون الجدران والأرضيات قابلة للتنظيف.
- التأكد من عدم ظهور أي أعراض على العاملين بالمرفق وتطبيقهم للإجراءات الاحتراية.
- ضمان جمع النفايات والتخلص منها.
- خضوع الماشية لفحوص بيطرية كافية.
- وجود مساحة مخصصة لعزل الحيوانات المشتبه في مرضها.
ولمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي، يجب مراعاة الآتي:
- اتباع الإجراءات الاحترازية عند شراء الأضحية.
- لا تقم بذبح الأضحية في المنزل.
- تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة.
- لا تذبح الأضاحي التي تبدو مريضة.
- توافر أماكن مخصصة لغسل اليدين.
- أن تكون الجدران والأرضيات قابلة للتنظيف.
- التأكد من عدم ظهور أي أعراض على العاملين بالمرفق وتطبيقهم للإجراءات الاحتراية.
- ضمان جمع النفايات والتخلص منها.
- خضوع الماشية لفحوص بيطرية كافية.
- وجود مساحة مخصصة لعزل الحيوانات المشتبه في مرضها.
ولمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي، يجب مراعاة الآتي:
- اتباع الإجراءات الاحترازية عند شراء الأضحية.
- لا تقم بذبح الأضحية في المنزل.
- تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة.
- لا تذبح الأضاحي التي تبدو مريضة.
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