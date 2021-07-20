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من داخل مطعم شهير.. مي حلمي تثير الجدل حول ارتباطها بـ حسن شاكوش

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت الإعلامية مي حلمي، جدل كبير في الساعات القليلة الماضية حيث انتشر فيديو تواجدت به في إحدى المطاعم الشهيرة بالقاهرة، مع المطرب الشعبي حسن شاكوش.


وظهر في الفيديو حسن شاكوش، وهو يمسك بيد، مي حلمي، وخرجا معا من المطعم لتركب "حلمي"، في سيارة "شاكوش"، مما آثار جدل الجمهور حول حقيقة ارتباطهما كما تواجد معهم أحد أفراد عائلة الثنائي.


وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان مي حلمي، ارتباطها وقرب موعد خطوبتها ولكنها رفضت الإعلان عن هوية الشخص.

يذكر أن مي حلمي، هاجمت الإعلامي تامر شلتوت مؤخرا بسبب نشره صورة لها بدون سابق اتفاق في الوقت الذي أعلنت فيه عن ارتباطها من أحد الأشخاص.

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