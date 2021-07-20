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الزراعة ترصد 55 حالة تعدي على الاراضي الزراعية خلال وقفة عيد الأضحي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:01 م
التعدي على الارضي الزراعية
التعدي على الارضي الزراعية
محمد عصام
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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ضوء جهودها للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية قامت برصد 55 حالة خلال وقفة عيد الأضحي المبارك الأمس الاثنين، وقد تعاملت معهم على الفور  وقامت بإزالته بالكامل.



 ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي أن  يتابع اداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، ويتلقى تقريرا على مدار الساعة من د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول جهود الإدارة في منع التعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات

 

 

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