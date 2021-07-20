ارتفاع قوي في حجم الاستهلاك بالصين خلال النصف الأول من 2021

قالت السلطات المحلية في الصين إن إجمالي الناتج المحلي لبلدية بكين بلغ 1.92 تريليون يوان (حوالي 297 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 13.4 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت القيمة المضافة للصناعة الثانوية في بكين بنسبة 32.5 في المائة لتصل إلى 329.3 مليار يوان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين ارتفعت قيمة الصناعة الثالثة في البلدية بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 1.6 تريليون يوان، وفقا لمؤتمر صحفي نظمته حكومة البلدية يوم الاثنين.

وشهدت العاصمة زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وسجل حجم استهلاكها الإجمالي نموا قويا بنسبة 22.1 في المائة