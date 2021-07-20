هكذا احتفى محمد قماح بنجاح "أم أحمد" لـ حمادة هلال

احتفى الفنان محمد قماح، بنجاح أغنيته الجديدة التي يقدمها مع حماده هلال "أم أحمد"، وتصدرها تريند موقع تويتر عقب ساعات من طرحها على موقع يوتيوب، واقتربت من تحقيق 200 ألف مشاهدة خلال وقت قليل.

احتفى الفنان محمد قماح، بنجاح أغنيته الجديدة التي يقدمها مع حماده هلال "أم أحمد"، وتصدرها تريند موقع تويتر عقب ساعات من طرحها على موقع يوتيوب، واقتربت من تحقيق 200 ألف مشاهدة خلال وقت قليل.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع الهاشتاج، وعبروا عن إعجابهم بالاغنية، وهنأوا الفنان حمادة هلال بالنجاح.









يذكر أن الفنان حمادة هلال، طرح اليوم أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "أم أحمد فى البلكونه" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.



