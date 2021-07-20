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هكذا هنأت ياسمين صبري الامة الاسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
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هنأت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بعيد الاضحي المبارك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.


وكتبت ياسمين صبري: "‏عيد أضحي سعيد.. كل عام ونحن دائما بخير".

 
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان "فرصة تانية"، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎" وغيرهم.


وتعرضت ياسمين صبري، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

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