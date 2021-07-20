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نكشف موعد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021م

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2021، والتي ستعلن إلكترونيًا على موقع الوزارة وفى المدارس، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها رسميا.

وأوضحت الوزارة أن موعد النتيجة سيكون بعد عيد عيد الأضحي، حيث من المقرر أن تُعتمد وتُعلن رسميًا نهاية يوليو الجاري. 
 
وقالت التربية والتعليم، أنه تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، واستمرت حتى 107 ويشترك فى عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.

والدور الأول للدبلومات الفنية، شهد إجراء الامتحانات في 1431 مادة امتحانية، في  3111  لجنة على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد طلاب 816948، وبمشاركة 212951، ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

وعقدت وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا. 

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