Advertisements

إيران تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل عدد قياسي للإصابات بفيروس كورونا خلال يوم، مع دخول إجراءات إغلاق مؤقتة حيز التنفيذ في طهران.

 

وأفادت الوزارة برصد 27444 إصابة و250 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة للإصابات اليومية هي الأعلى منذ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات تسجيل 25582 إصابة.

 

ومع الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 الى 87624 شخصا من إجمالي الإصابات البالغ عددها 3 ملايين و576148، علما بأنه سبق لبعض المسؤولين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

 

ويأتي تسجيل الحصيلة القياسية للإصابات مع دخول إجراءات إغلاق واسعة في محافظتي طهران وألبرز حيز التنفيذ، سعيا للحد من تفشي الوباء.

 

وتتزامن هذه الإجراءات مع عطلة عيد الأضحى الذي تحييه إيران الأربعاء، وتأتي بعد نحو أسبوعين من تحذير الرئيس حسن روحاني من "موجة خامسة" للتفشي الوبائي، تعود بشكل أساسي لمتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 الاثنين أن الإجراءات تشمل إقفال الدوائر الحكومية والمصارف في المحافظتين المتجاورتين اعتبارا من السادسة مساء الاثنين وحتى صباح الإثنين المقبل.

 

وعرض التلفزيون الرسمي الثلاثاء لقطات لشرطة السير وهي تمنع السيارات من العبور نحو المحافظات الشمالية التي تشكل مقصدا سياحيا وصيفيا للإيرانيين.

 

لكن وسائل إعلام محلية أفادت بتسجيل ازدحامات للسير اعتبارا من ليل الاثنين، مع محاولة كثيرين من سكان طهران الخروج منها لتمضية عطلة العيد المترابطة أيضا مع عطلة نهاية الأسبوع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حصيلة ايران اصابات كورونا

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 16 ساعة

لاعب لا بديل له.. الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ حوالي 4 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

السلطات الإيرانية تحكم على مواطنين اثنين بالإعدام بسبب تجارة العملة

االسلطات الإيرانية تحكم على مواطنين اثنين بالإعدام بسبب تجارة العملة

الهند تسجل أعلى عدد للإصابات بفيروس كورونا

إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا

إيران تسجل 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى نحو 325 ألف حالة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

03:49 م

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

03:03 م

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

03:03 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان