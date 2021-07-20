التعليم: تصحيح مادتين للثانوية العامة.. ويتم يدويًا بهذه الحالات

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قطعت شوطًا كبيرًا فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة2021، حيث تم الانتهاء من تقدير درجات مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بنسب نجاح مقبولة ومنصفة تتناسب مع طبيعة الأسئلة والتقييم الجديد ومستوى الطلاب الحقيقي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح يتم إلكترونيًا من خلال الماسح الضوئي، لأوراق إجابات البابل شيت، موضحة أن هناك بعض الأوراق يتم تصحيحها يدويًا، خاصة إذا قام الطالب باختيار إجابة والشطب عليها واختيار إجابة بديلة أو الذي يختار إجابتين في نفس الوقت، أو قام بتظليل دائرتين أمام سؤال واحد في البابل شيت، وظهر على جهاز الماسح الضوئي الذى يتم التصحيح الإلكترونى عليه أنه اختار إجابتين، مشددة على أن كل طالب سوف يحصل على حقه ولن يتم ترك إجابة مكتوبة فى ورقة البابل سيت دون تصحيح.



ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني 2021.



وأوضح قطاع التعليم الفني، في خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه حرصًا على مصلحة الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني بسب استمرار جائحة كورونا سيتم عقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل على أن يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا طوال فترة عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

