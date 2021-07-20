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الأسهم اليابانية تغلق تعاملات اليوم على تراجع متأثرة بأداء البورصة الأمريكية
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:22 م
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض، مقتفية أثر مبيعات واسعة النطاق في وول ستريت، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالميًا.
وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.96 في المئة، ليصل إلى مستوى 27388.16 نقطة، بينما انخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1888.89 نقطة.
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