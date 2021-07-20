موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، استغلال المباريات المؤجلة فى بطولة الدوري لتجهيز الثلاثى محمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبى المارد الأحمر العائدين من إصابات طويلة .





ويواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اليوم، الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد.





ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



