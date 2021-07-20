Advertisements

موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، استغلال المباريات المؤجلة فى بطولة الدوري  لتجهيز الثلاثى محمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبى المارد الأحمر العائدين من إصابات طويلة .

ويواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اليوم، الثلاثاء،  بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الأهلي ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو .

أخبار تهمك

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ ساعة و 14 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 17 ساعة

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعة

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

منذ أقل من نصف ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ ساعة و نصف

لاعب لا بديل له.. الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

03:49 م

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

03:03 م

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

03:03 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان