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لاعب لا بديل له.. الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني أبلغ مسئولي الملكي بمصيره في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن إدارة الملكي لا تمانع بيع عقد فاران أو إقحامه ضمن صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن رافائيل فاران وممثليه لريال مدريد أبدوا رغبة النجم الفرنسي في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وأوضح فابريزيو رومانو أن فاران سيلتزم بالاحترام منتظرًا الحصول على موافقة ريال مدريد لكنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن فاران أكد لمسئولي مانشستر يونايتد أنه جاهز لقبول العرض الذي قدمه الشياطين الحمر.

وألمحت تقارير صحفية إسبانية أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ورفض النجم الفرنسي جميع عروض التجديد حتى الآن كما رفض أن يكون جزءا من أي صفقة تبادلية.

ولفتت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد لن يقبل أقل من 60 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات فاران في الميركاتو الصيفي الحالي.

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