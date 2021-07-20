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أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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حسم إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني عودة نجم الفريق السابق الفرنسي أنطوان جريزمان على الرغم من رحيله إلى برشلونة في صيف 2019 بعد أن دفع البارسا قيمة فسخ عقده مع الروخيبلانكوس.
وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "في عالم كرة القدم، يمكن أن يحدث أي شيء".
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيريزو يعلم جيداً القيمة الفنية الكبيرة التي يمكن أن يقدمها جريزمان لفريقه والتي شعر بها على مدار خمسة مواسم خاضها النجم الفرنسي السابق لريال سوسيداد بقميص أتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى برشلونة.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة يتفاوضان منذ فترة بشأن صفقة تبادلية تشهد عودة جريزمان إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل حصول البرسا على خدمات نجم الروخيبلانكوس الإسباني ساؤول نيجويز.

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