أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

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أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:29 م
ريهام عبدالمحسن
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حسم إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني عودة نجم الفريق السابق الفرنسي أنطوان جريزمان على الرغم من رحيله إلى برشلونة في صيف 2019 بعد أن دفع البارسا قيمة فسخ عقده مع الروخيبلانكوس.
وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "في عالم كرة القدم، يمكن أن يحدث أي شيء".
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيريزو يعلم جيداً القيمة الفنية الكبيرة التي يمكن أن يقدمها جريزمان لفريقه والتي شعر بها على مدار خمسة مواسم خاضها النجم الفرنسي السابق لريال سوسيداد بقميص أتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى برشلونة.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة يتفاوضان منذ فترة بشأن صفقة تبادلية تشهد عودة جريزمان إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل حصول البرسا على خدمات نجم الروخيبلانكوس الإسباني ساؤول نيجويز.
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