"حار ورطب".. الأرصاد تعلن حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

تواصل درجات الحرارة الانخفاض بشكل طفيف، بعد موجة حارة، بدأت يوم الجمعة الماضي، واستمرت حتى يوم الاثنين، الذي شهد بداية الانخفاض في درجات الحرارة.





وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فخلال أيام عيد الأضحى المبارك، يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، ويحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بداية من ثالث أيام العيد.





وبالنسبة لليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وجميع الأنحاء.





وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، ما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.





وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين وأبوسمبل" على فترات متقطعة.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 متر إلى 3 أمتار.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الأربعاء 21 يوليو 2021، وحتى يوم الاثنين 26 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





واعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يوليو 2021، حتى يوم الجمعة 23 يوليو 2021، تتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين وأبوسمبل" على فترات متقطعة.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.





ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم الأربعاء 21 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





يوم الخميس 22 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.





يوم الجمعة 23 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.





يوم السبت 24 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.





يوم الأحد 25 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





يوم الإثنين 26 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.





نسبة الرطوبة المتوقعة

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 73% إلى 82%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 45% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.



