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هند عبد الحليم تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحي المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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هنأت الفنانه هند عبد الحليم جمهورها عبر صفحتها الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات " انستجرام " بمناسبه عيد الأضحي المبارك .

نشرت هند صوره جديده لها وعلقت عليها قائله  " كل سنه وانتوا طيبين عيد أضحي مبارك " .


يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق"، في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.


العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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