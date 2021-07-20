الزراعة: ذبح 7500 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا في اول ايام عيد الاضحى

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها في مختلف المجازر على مستوى الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى اليوم الثلاثاء بلغ 7500 رأس ماشية تشمل جاموس ابقار وماعز وجمال.

وأكدت وزارة الزراعة ان عملية ذبح الاضاحي تمت بالمجان ودون أي رسوم من المواطنين، مشيرة إلى أن أكثر المحافظات التى استقبلت المجازر فيها أضاحي المواطنين الجيزة، ثم الاسكندرية والبحر الأحمر والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ.

جاء هذا خلال تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريرا أعده د أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية المجازر والصحة العامة حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكدت وزارة الزراعة أن الذبح مازال مستمرا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا بالإضافة إلى الإشراف الطبي للتأكد من سلامة الاضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المجازر ستستمر في تقديم خدمتها حتى ثالث يوم عيد الاضحي.