عاجل.. الداخلية تفرج عن 2075 من نزلاء السجون

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2075) نزيلا.



ويأتى ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لإطار السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج. عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.



وجاء ذلكتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بــ (عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو).





