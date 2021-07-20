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البنك الدولي يخصص 157 مليار دولار لمكافحة كورونا خلال 15 شهر

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:48 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد خلال 15 شهرا في الفترة من الأول من أبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2021.

 

و ذكرت المجموعة في بيان أنها دعمت منذ بداية الوباء البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز النظم الصحية وحماية الفقراء والضعفاء ودعم الأعمال التجارية وخلق فرص العمل والبدء في انتعاش أخضر ومرن وشامل.

 

ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي إنه منذ بداية الوباء التزمت مجموعة البنك الدولي وحشدت مبلغا قياسيا قدره 157 مليار دولار أمريكي في صورة تمويل جديد وهو مستوى غير مسبوق من الدعم لأزمة غير مسبوقة.

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