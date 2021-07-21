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توفير منقذين.. خطة "البيئة" لاستقبال الزائرين بالمحميات الطبيعية في العيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين، والأنظمة البيئية في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية استعدادت المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين:

1_توفير كافة سبل الأمان للزائرين مثل توفير منقذين بالمحميات البحرية.

2-تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية.

3-الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها.

4-الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتي تتضمن الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة.

5-الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء.

6-التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخالفات أثناء التواجد بالمحميات.

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