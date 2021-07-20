تشيلسي يخطط لضم نجم موناكو

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن مسئولي البلوز أبدوا اهتمامهم الشديد بالفرنسي أوريلين تشواميني نجم موناكو البالغ من العمر 21 عامًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الخيار الأول بالنسبة للنادي اللندني هو الإنجليزي ديكلان رايس نجم وستهام يونايتد الإنجليزي ولكن صعوبة التعاقد معه تجعل بطل دوري أبطال أوروبا يوجه اهتمامه لتشواميني.