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تشيلسي يخطط لضم نجم موناكو
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:57 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن مسئولي البلوز أبدوا اهتمامهم الشديد بالفرنسي أوريلين تشواميني نجم موناكو البالغ من العمر 21 عامًا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الخيار الأول بالنسبة للنادي اللندني هو الإنجليزي ديكلان رايس نجم وستهام يونايتد الإنجليزي ولكن صعوبة التعاقد معه تجعل بطل دوري أبطال أوروبا يوجه اهتمامه لتشواميني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشاوميني صاحب الأصول الكاميرونية لاعب سابق في بوردوالفرنسي وانضم إلى موناكو في يناير 2020 وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة فريق الإمارة.
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