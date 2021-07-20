Advertisements

تشيلسي يخطط لضم نجم موناكو

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن مسئولي البلوز أبدوا اهتمامهم الشديد بالفرنسي أوريلين تشواميني نجم موناكو البالغ من العمر 21 عامًا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الخيار الأول بالنسبة للنادي اللندني هو الإنجليزي ديكلان رايس نجم وستهام يونايتد الإنجليزي ولكن صعوبة التعاقد معه تجعل بطل دوري أبطال أوروبا يوجه اهتمامه لتشواميني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشاوميني صاحب الأصول الكاميرونية لاعب سابق في بوردوالفرنسي وانضم إلى موناكو في يناير 2020 وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة فريق الإمارة.

أخبار تهمك

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ ساعة و نصف

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ 35 دقيقة

موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

منذ 38 دقيقة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يصدم هندرسون بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب لا بديل له.. الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ أقل من ساعتين

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

أساطير برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو الودي"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

04:29 م

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

03:03 م

موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

04:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان