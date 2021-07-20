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عضو بالشيوخ: وضع قريتي أبو حزام وحمرة دوم على خريطة التنمية (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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احتفل محافظ قنا، اللواء أشرف الداودى وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب مع أهالى قريتى أبو حزام وحمرة دوم، بمركز نجع حمادى بشمال قنا، بعيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب المؤتمر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وحماده كمال موسي عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، والتى تسعى جاهدة لوضع القريتين بعد سنوات من الثأر على خريطة التنمية المستدامة.

وعقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ناقش النائب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، عددا من مشكلات المواطنين، وذلك لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف رسلان، أنه سعى جاهدا في وضع قريتي أبو حزام وحمرة دوم على خريطة التنمية، ووضعهما من ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين،وتحقيق حياة آمنة لهم.

وصرح رسلان بأن المبادرة تعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
عضو بالشيوخ: وضع قريتي أبو حزام وحمرة دوم على خريطة التنمية (صور)
عضو بالشيوخ: وضع قريتي أبو حزام وحمرة دوم على خريطة التنمية (صور)
عضو بالشيوخ: وضع قريتي أبو حزام وحمرة دوم على خريطة التنمية (صور)
عضو بالشيوخ: وضع قريتي أبو حزام وحمرة دوم على خريطة التنمية (صور)

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الكلمات المفتاحية

مشكلات المواطنين حياة كريمة حمرة دوم ابو حزام

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