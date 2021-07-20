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السفارة الروسية في مالي: توقيف منفذي محاولة اغتيال الرئيس المؤقت

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السفارة الروسية لدى باماكو أن الشخصين اللذين حاولا الاعتداء المسلح على رئيس مالي المؤقت آسيمي غوبتا تم إلقاء القبض عليهما.

 

وجاء في بيان للسفارة: "بحسب معلوماتنا فإن رئيس المرحلة الانتقالية آسيمي غويتا تعرض اليوم 20 يوليو لمحاولة اعتداء أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى في جامع باماكو".

 

وأضاف البيان أن المهاجمين "تم القبض عليهما على يد عناصر الأمن ولم يصب الرئيس بأذى".

 

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الانتقالي في مالي آسيمي غويتا تعرض لمحاولة اغتياله من قبل مسلحين كان أحدهما يحمل سكينا، وذلك أثناء أداء غويتا صلاة العيد في جامع باماكو.

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