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تامر حسني يطرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طرح الفنان تامر حسني،  منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنيته الجديدة "صعبة.


أغنية "صعبة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر على فتح الله، ستايليست دينا نصير، مهندس الديكور محمد مصطفى، منتج فني زكريا القفاس، انتاجTH Production حسام حسنس، مدير التصوير جلال زكي، إخراج تامر حسني.


والجدير بالذكر أن تامر حسني، يعرض له حالياً بالسينمات فيلم "مش أنا" بمشاركة ماجد الكدواني ، حلا شيحة، سوسن بدر، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

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