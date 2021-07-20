الزراعة: الحدائق التابعة تواصل استقبال المواطنين في أول أيام عيد الاضحي

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي اليوم الثلاثاء، أن الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والاورمان والأسماك) تواصل استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتابع الوزارة أن السيد القصير وزير الزراعة أشاد بجهود العاملين في قطاعات الوزارة الذين يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات المصدرين وانتظام سير العمل بالوزارة.

الحدائق العامة تعمل خلال فترة العيد لأول مرة منذ كورونا :