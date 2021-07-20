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الزراعة: الحدائق التابعة تواصل استقبال المواطنين في أول أيام عيد الاضحي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:22 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
الفجر الاقتصادي
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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي اليوم الثلاثاء، أن الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والاورمان والأسماك) تواصل استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتابع الوزارة  أن السيد القصير وزير الزراعة أشاد بجهود العاملين في قطاعات الوزارة الذين يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات المصدرين وانتظام سير العمل بالوزارة.

الحدائق العامة تعمل خلال فترة العيد لأول مرة منذ كورونا :

وكانت  وزارة الزراعة المصرية أعلنت  أن جميع الحدائق التابعة للوزارة ستستقبل زائريها خلال فترة إجازة عيد الأضحي، لأول مرة منذ ازمة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، بشان الاستفسارات حول اغلاق الحدائق العامة التابعة للوزارة اثناء إجازة عيد الاضحي فإنا نؤكد أن الحدائق مفتوحة وتستقبل زائريها خلال الإجازة مع  تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بقرارت مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتابع البيان  أن  وزير الزراعة  شدد على  منع الازدحام و ارتداء كمامات خلال الدخول وأثناء التجوال داخل الحدائق ، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا والتنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي ‏وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين وذلك للمحافظة على صحة الجميع.

ومن المقرر أن تمتد إجازة عيد الاضحي من السبت 17 يوليو للقطاع الحكومي والأحد 18 يوليو للقطاع الخاص وحتي السبت 24 يوليو 2021.

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