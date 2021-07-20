برشلونة يحسم موقفه من نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي المعار إلى صفوف أتالانتا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه إذا إستطاع برشلونة التخلص من نجميه الفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت فإنه سيقوم بمحاولة التعاقد مع روميرو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يدخل في منافسة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لأن توتنهام الإنجليزي استفسر عنه أيضاً ومانشستر يونايتد الإنجليزي هو الآخر مهتم بضمه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن روميرو تألق مع أتالانتا في الموسم الماضي، حيث يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الكتالوني ومتبقى له موسم آخر في إتفاق الإعارة بين يوفنتوس وبيرجامو.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن روميرو واصل التألق في الصيف الحالي مع منتخب بلاده، حيث كانت له مساهمة بارزة في تتويج الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا منتصف الشهر الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن روميرو قلب دفاع ممتاز، حيث يبلغ طوله حوالي 185 سم ويمتاز بالتدخلات القوية في الوقت المناسب بالإضافة إلى قدرته على تقديم إضافة كبيرة في الهجوم، حيث يجيد اللعب من الخلف بشكل ممتاز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روميرو البالغ من العمر 23 عاماً بدأ اللعب في صفوف بلجرانو دي كوردوبا الأرجنتيني وجاء إلى إيطاليا في عام 2018 للانضمام إلى جنوى واشتراه يوفنتوس في يوليو 2019.