موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة









محمد الصو





استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصفقات المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وحدد المدير الفني، تدعيم مركز المهاجم على رأس أولوياته التعاقدية، في ظل تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن، واقتراب الثنائي من الرحيل.





كما طالب المدير الفني لجنة التخطيط بالنادي، بسرعة حسم التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى إنبي، من أجل تدعيم مركز الجبهة اليمنى.





من ناحية أخرى أشارت بعض التقارير، إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع الموزيمبيقي ميكيوسيني لاعب سيمبا التنزاني، بالصيف الجاري.



