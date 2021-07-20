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مصدر أمني ينفي صحة واقعة هدم منزل بالقوة على يد مجموعة بلطجية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الخاصة ببرنامج بإحدى القنوات الفضائية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا مقطع فيديو تحت عنوان (هدم منزل بالقوة من قبل مجموعة من البلطجية "أولاد سعيد منسى").

وأوضح أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن مقطع الفيديو المشار إليه لقيام أحد الأشخاص (عامل – مقيم بمركز رشيد) بهدم منزل آل إليه وآخرين من أقاربه من بينهم (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) عن طريق الميراث بالإستعانة بعدد من العمال والمعدات، وسابقة تضرر الأخيرة من المذكور زاعمةً قيامه بالإستيلاء على حصتها من المنزل المشار إليه "نصيبها من الميراث" وتحرير محضر بالواقعة.

وتم استدعاء القائم بأعمال الهدم، وبمواجهته أقر بقيامه بذلك بناء على رخصة هدم للمنزل المشار إليه صادرة لصالحه من الجهات المختصة، كما أضاف بشراء حصص وأنصبة جميع الورثة بالمنزل ومن بينهم السيدة المذكورة، ورجح قيامها بإرسال المقطع بقصد الإضرار به والنيل منه.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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