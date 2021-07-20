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للمرة الثانية.. غرق طفل في "منتجع الحياة" بالفيوم

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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لقي طفل مصرعة غرقًا فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، داخل حمام سباحة منتجع الحياة في مركز مدينة طامية، بمحافظة الفيوم.

وتعتبر هذه هي الحالة الثانية في شهر واحد لغرق الأطفال داخل حمامات السباحة الفيوم، وقد سبقه منذ فى بداية الشهر الجاري غرق الطفل أنس" طالب الشهادة الإعدادية داخل حمام السباحة بنادي قارون الرياضى.

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطار من مٱمور مركز شرطة طامية العميد خالد حسن، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بحدوث حالة غرق لطفل يدعى " مروان.م " يبلغ من العمر ثلاثة عشرة عاما بمنتجع الحياة بمركز طامية.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة الطفل مروان بسفنكس الغرق وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت النيابة العامة باستدعاء مسئول حمام السباحة، ورئيس مجلس إدارة وتفريغ الكاميرات المراقبة، وصرحت بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة.

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منتجع الحياة غرق طفل طامية الفيوم

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