حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 21/7/2021 ثاني أيام عيد الأضحى في محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 21/7/2021 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في محافظات جمهورية مصر العربية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل حالة الجو غدا ثاني يوم العيد في مصر.





حالة الطقس غدا الأربعاء 21/7/2021





قالت "الأرصاد"، إن طقس الغد ثاني أيام عيد الأضحى، حار نهارًا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتابعت، طقس الليل معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





حالة طقس الغد ثاني أيام عيد الأضحى

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.





أما البحر الأحمر، تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.









درجات الحرارة غدا الأربعاء 21/7/2021 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك





الكبرى الصغرى





القاهرة: 37 25





الإسكندرية: 31 24





وادي النطرون: 35 25





طنطا: 37 25





شبين الكوم: 37 25





دمنهور: 34 25





بلطيم: 33 23





مطروح: 31 24





السلوم: 31 23





سيوة: 37 23





بورسعيد: 32 25





دمياط: 32 25





الزقازيق: 37 26





المنصورة: 36 26





الإسماعيلية: 38 25





السويس: 37 25





العريش: 33 25





رفح: 32 24





رأس سدر: 38 26





نخل: 35 19





نويبع: 40 29





طابا: 36 23





كاترين: 34 21





الطور: 38 25





شرم الشيخ: 40 30





الغردقة: 39 30





مرسى علم: 39 27





الفيوم: 39 24





بني سويف: 39 25





المنيا: 40 25





أسيوط: 41 26





سوهاج: 42 26





قنا: 43 27





الأقصر: 44 27





أسوان: 44 28





إدفو: 44 29





أبوسمبل: 43 29





الوادي الجديد: 43 27





شلاتين: 39 27





أبو رماد: 38 26





حلايب: 36 28





رأس حدربة: 35 28



