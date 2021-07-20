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إغلاق معبد شاولين.. الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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اجتاحت الأمطار الغزيرة إقليم خنان بوسط الصين اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى فيضان أنهار رئيسية وإغراق شوارع 12 مدينة وإغلاق معبد شاولين ذي الشهرة العالمية.

 

ويتعرض الإقليم المكتظ بالسكان، والذي تبلغ مساحته مثلي مساحة النمسا، لعواصف منذ أيام في موسم مطير نشط بشكل غير معتاد.

 

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، لكن الحياة اليومية لسكان الإقليم البالغ عددهم 94 مليون نسمة انقلبت رأسا على عقب بسبب توقف وسائل النقل.

 

وجرى تعليق خدمات القطارات وكذلك إغلاق العديد من الطرق السريعة، كما تأخرت رحلات طيران أو ألغيت.

 

 

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لسكان يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة لعبور تقاطعات الشوارع المغمورة بالمياه في مدينة تشنغتشو الواقعة على ضفاف النهر الأصفر.

 

كما أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة روتشو الواقعة جنوب غربي مدينة تشنغتشو، اجتياح السيول للشوارع آخذة في طريقها السيارات وغيرها من المركبات.

 

ويهدد ارتفاع نهر يي أيضا باجتياح كهوف لونغمن، وهي أحد مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة اليونيسكو وتضم تماثيل بوذية عمرها ألف عام محفورة في منحدرات بالقرب من مدينة لويانغ.

 

ومثل كهوف لونغمن، تم إغلاق معبد شاولين في مدينة دنغفنغ مؤقتا. والمعبد مشهور في الغرب بفنون الدفاع عن النفس.

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معبد شاولين الفيضانات الصين

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