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أماكن للفسحة بعيدًا عن حرارة الشمس تعرف عليها

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تُعد أجازة العيدين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، موعدًا لأفراد الأسرة مع الرحلات والجولات في الأماكن الترفيهية السياحية أو الطبيعية أو الأثرية، حيث تمثل الأخيرة جرعة تثقيفية إلى الجانب الترفيهي. 

ومع ارتفاع درجة حرارة الأجواء تبحث الأسرة عن الأماكن التي لا تكن معرضة لضوء الشمس أو الأماكن القريبة من السواحل، والتي تندرج تحت السياحة الشاطئية. 

وتضم محافظة القاهرة عدد من المتاحف الأثرية والتي تعتبر جولة ترفيهية تثقيفية وفي نفس الوقت هي بعيدة عن الأجواء الحارة. 

متحف الحضارة المصرية
يُعد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية يوم 3 أبريل الماضي أحد المعالم السياحية الثقافية المتميزة، حيث يضم المتحف 1500 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر المصري القديم، والعصر اليوناني روماني ثم الفترة القبطية، ثم العصر الإسلامي، ثم العصر الحديث. 

إضافة إلى أن المتحف يضم قاعة المومياوات الملكية والتي تعد من غرائب العروض الأثرية، حيث تتخذ شكل المقابر المصرية القديمة. 

والمتحف مجهز بتكييف مركزي قوي، وكذلك يطل على بحيرة عين الصيرة، ومزود بعدد من الكافيتريات، وتبلغ تذكرة الزائر المصري فيه 60 جنيهًا شاملة دخول المتحف وقاعة المومياوات، و30 جنيه للطالب المصري، والتصوير بالموبيل مجانًا بشرط ألا يكون فيديو أو بالفلاش، وممنوع داخل قاعة المومياوات الملكية

متحف الفن الإسلامي
يُعد متحف الفن الإسلامي درة المتاحف الإسلامية في العالم، وهو يقع في منطقة باب الخلق وأقرب محطة مترو أنفاق له هي محطة مترو محمد نجيب، وتذكرة دخوله 10 جنيهات للمصري، و5 جنيه للطالب المصري، والتصوير بالموبيل مجانًا بشرط ألا يكون فيديو أو بالفلاش، وهو مجهز بتكييفات مركزية تعمل على تلطيف الأجواء. 

ويضم المتحف 100 ألف قطعة أثرية، من مختلف بلدان وأقطار العالم الإسلامي، وتم تقسيم القطع عبر مسارين، الأول يحكي تاريخ الفن الإسلامي مقسم لعصور يبدأ من العصر الأموي ثم العباسي ثم الفاطمي ثم الأيوبي ثم المملوكي، والمسار الثاني مقسم قاعات حسب التخصصات والمواد الخام، فنجد قاعة الطب، وقاعة الفلك، وقاعة النسيج، وقاعة شواهد القبور، وقاعة المخطوطات، وقاعة الأسلحة، والمسكوكات. 

متاحف قصر عابدين
وتقع تلك المتاحف داخل قصر عابدين، وأقرب محطة مترو لها هي محطة مترو محمد نجيب، وتتميز تلك المتاحف بأنها داخل القصر حيث تمر عبر بوابته الخلفية وبين عدد من حدائقه. 

وهي خمسة متاحف، تضم مقتنيات العائلة المالكة، إضافة إلى الهدايا التي تلقاها رؤساء جمهورية مصر العربية منذ الرئيس محمد نجيب وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتذكرة الدخول للمصري 20 جنيهًا وللطالب 10 جنيهات، و5 جنيهات تذكرة التصوير بالموبيل.

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مصر متحف الحضارة متاحف مصر متاحف عابدين المتاحف الاثار

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