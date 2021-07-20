زووم تستحوذ على شركة "Five9" للاتصالات السحابية

كشفت شركة زووم عن صفقة استحواذها على شركة Five9 المتخصصة في مراكز الاتصال السحابية، وذلك مقابل 14.7 مليار دولار أمريكي.





وتعتبر استحواذ زووم على Five9 هو أول استحواذ لشركة خدمات الفيديو، وستعمل الشركة المستحوذ عليها كوحدة خاصة تحت الشركة الأم.





كما يأتي هذا الاستحواذ للتوسع في مجال خدمات مراكز الاتصال السحابية الذي تبلغ قيمته نحو 24 مليار دولار وتعتبر Five9 أحد رواده حول العالم مع خبرة تفوق 20 سنة، حيث تمتلك أكثر من 2000 عميل حول العالم بينهم شركات مثل Salesforce و Under Armour، وتقوم بمعالجة أكثر من 7 مليارات مكالمة بشكل سنوي.



